Опасный вирус может уничтожить редкого черного лебедя

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что уникальная генетика австралийского черного лебедя делает этот вид уязвимым для вирусных заболеваний, в том числе и птичьего гриппа.

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что уникальная генетика австралийского черного лебедя делает этот вид уязвимым для вирусных заболеваний, в том числе и птичьего гриппа.

Как передает Report , исследование опубликовано в журнале Genome Biology.

Анализ генома черного лебедя показал, что у этого вида отсутствуют некоторые гены, которые помогают другим диким водоплавающим бороться с инфекционными заболеваниями. Этому способствовала географическая изоляция животных: ограниченное воздействие патогенов, обычно встречающихся в других частях мира, приводит к снижению иммунного разнообразия.

Как отметили ученые, в отличие, например, от крякв, черные лебеди чрезвычайно чувствительны к птичьему гриппу HPAI и могут умереть от него в течение трех дней. В настоящее время вируса нет в Австралии, но он уже распространился из Азии в Северную Америку, Европу, Северную Африку и Южную Америку.

Когда он впервые проник в Чили и Перу, погибли тысячи диких морских птиц. Благодаря знаниям, полученным в исследовании, ученые и активисты смогут лучше защитить не только черного лебедя, но и другие уязвимые виды по всему миру.