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Опасный вирус может уничтожить редкого черного лебедя

Опасный вирус может уничтожить редкого черного лебедя Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что уникальная генетика австралийского черного лебедя делает этот вид уязвимым для вирусных заболеваний, в том числе и птичьего гриппа.
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23 января 2023 г. 07:56
Опасный вирус может уничтожить редкого черного лебедя

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что уникальная генетика австралийского черного лебедя делает этот вид уязвимым для вирусных заболеваний, в том числе и птичьего гриппа.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Genome Biology.

Анализ генома черного лебедя показал, что у этого вида отсутствуют некоторые гены, которые помогают другим диким водоплавающим бороться с инфекционными заболеваниями. Этому способствовала географическая изоляция животных: ограниченное воздействие патогенов, обычно встречающихся в других частях мира, приводит к снижению иммунного разнообразия.

Как отметили ученые, в отличие, например, от крякв, черные лебеди чрезвычайно чувствительны к птичьему гриппу HPAI и могут умереть от него в течение трех дней. В настоящее время вируса нет в Австралии, но он уже распространился из Азии в Северную Америку, Европу, Северную Африку и Южную Америку.

Когда он впервые проник в Чили и Перу, погибли тысячи диких морских птиц. Благодаря знаниям, полученным в исследовании, ученые и активисты смогут лучше защитить не только черного лебедя, но и другие уязвимые виды по всему миру.

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