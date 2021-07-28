О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН: Земле угрожает большое количество астероидов

ООН: Земле угрожает большое количество астероидов Человечество знает только о 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом, что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах.
Это интересно
28 июля 2021 г. 07:16
ООН: Земле угрожает большое количество астероидов

Человечество знает только о 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом, что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

"По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", - отмечается в отчете.

В 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллионов записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2 959 таких объектов - рекордное число.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
23 июля 2021 г. 13:50
Азербайджанский рефери и врач получили приглашение на Токио-2020
Азербайджанский рефери и врач получили приглашение на Токио-2020
22 июля 2021 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi