​ООН: число пользователей мобильной связью в мире к концу года превысит 7 млрд. человек

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Число пользователей мобильной связью в мире к концу текущего года превысит 7 млрд. человек, то есть практически все жители планеты будут охвачены сотовыми сетями.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе целевой группы ООН по оценке прогресса в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) - перечня задач, поставленных странами-членами организации 15 лет назад.

"По оценкам целевой группы, число пользователей мобильной связью в мире к концу 2015 года достигнет чуть более 7 млрд. и свыше 95% населения планеты будет охвачено сотовыми сетями", - отмечается в пресс-релизе, распространенном в штаб-квартире ООН. Согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) на июль 2015, общая численность населения Земли составляет около 7,3 млрд. человек.

В докладе целевой группы ООН указывается на прогресс, достигнутый в обеспечении всеобщего доступа в интернет: по данным исследователей, на сегодняшний день им пользуются 43% населения планеты. При этом, наиболее резкий рост числа интернет-пользователей наблюдается в развивающихся странах.