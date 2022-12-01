ООН: Более 70% населения Земли старше 10 лет имеют мобильный телефон

Почти две трети жителей планеты старше 10 лет имеют в своем распоряжении мобильный телефон в 2022 году.

Почти две трети жителей планеты старше 10 лет имеют в своем распоряжении мобильный телефон в 2022 году.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные специализированного учреждения ООН "Международный союз электросвязи" (ITU).

В документе указано, что этот показатель составляет 73%. При этом, в Европе зафиксирована самая высокая доля тех, у кого есть мобильный телефон, - 93%. В Африке он есть лишь у 61% населения старше 10 лет.

"Мобильные телефоны - самый распространенный инструмент для использования интернета. Доля тех, у кого они есть, указывает и на доступность интернета", - указано в пресс-релизе организации.

Согласно данным ITU, 75% молодых людей в мире имеют доступ в интернет, в 2021 году этот показатель составлял 72%.