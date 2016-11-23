ООН: больше половины населения Земли не пользуется интернетом

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Больше половины населения Земли - 3,9 млрд человек - не пользуются интернетом, несмотря на его бурное развитие.

Как передает Report, эти данные приведены в опубликованном во вторник в Женеве ежегодном докладе Международного союза электросвязи (МСЭ), являющегося специализированным учреждением ООН.

Мобильный широкополосный интернет технически сейчас доступен для 84% жителей Земли, но в действительности пользователями являются лишь чуть более 47%, отмечается в исследовании, озаглавленном "Измерение информационного общества". "Высокие цены, плохое качество услуг и другие барьеры представляют собой серьезное препятствие для вхождения большего числа людей в цифровой мир", - констатируют эксперты МСЭ, подчеркивая, что "офлайн остаются 3,9 млрд человек, и среди них непропорционально много женщин, пожилых, людей с низким образованием и доходами, сельских жителей".