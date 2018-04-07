Огромный разлом в Кении расколет Африку надвое - ВИДЕО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Огромная трещина в несколько километров длиной, шесть метров шириной и пятнадцать метров глубиной появилась в Кении между городами Найроби и Нарок.

Как сообщает Report со ссылкой на МК, специалисты не исключают, что в будущем эта трещина расползется по всему континенту и разделит Африку надвое. Впрочем, даже если подобное произойдет, случится это очень нескоро.

Предполагается, что через 50 миллионов лет на месте, где она находится, будет пролив между двумя континентами, на которые "расколется" нынешняя Африка.

По мнению ряда исследователей, около ста миллионов лет назад аналогичная трещина привела к разделению Африки и Южной Америки - до этого они были частью суперконтинента под названием Западная Гондвана.