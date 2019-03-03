Огромный паук напал на опоссума в джунглях Перу

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Биологам из университета Мичигана впервые удалось заснять охоту паука-птицееда на опоссума.

Как передаёт Report со ссылкой на National Geographic, учёные заметили огромного птицееда величиной около 30 сантиметров в джунглях Перу. На кадрах видно, как паук тащит свою жертву в логово.

По словам биологов, случаи нападения пауков на позвоночных животных не является редкостью. Несмотря на то, что едят членистоногие в основном насекомых, они часто охотятся на змей, птиц и мелких грызунов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне закрыли четыре школы из-за нашествия пауков.