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    Официанты подали чай участникам форума в Пекине во время выступления Путина - ВИДЕО

    Пока российский лидер выступал с речью, официант пытался поставить ему под руку чай

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На международном форуме в Пекине во время выступления российского президента Владимира Путина официант выбрал неудачное время для подачи чая.

    Как передает Report, пока российский лидер выступал с речью, официант пытался поставить ему под руку чай.

    «Китайские бесцеремонии: На заседании форума официант принес Путину чай прямо во время его выступления», — написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, подписав соответствующее видео.

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