Официанты подали чай участникам форума в Пекине во время выступления Путина - ВИДЕО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На международном форуме в Пекине во время выступления российского президента Владимира Путина официант выбрал неудачное время для подачи чая.

Как передает Report, пока российский лидер выступал с речью, официант пытался поставить ему под руку чай.

«Китайские бесцеремонии: На заседании форума официант принес Путину чай прямо во время его выступления», — написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, подписав соответствующее видео.