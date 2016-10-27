Официант отбил палец у статуи Венеры в Британском музее

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Официант, работающий в Британском музее в Лондоне, случайно отбил палец у древнеримской статуи Венеры/ Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили представители музея.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, однако известно о нем стало только на этой неделе.

Официант нагнулся перед скульптурой из коллекции Чарльза Таунли и, распрямляясь, задел правую руку Венеры. В результате у статуи оторвался палец.

"Это был досадный инцидент. Сохранность коллекции имеет для нас фундаментальную важность", - говорится в сообщении Британского музея.

В музее отметили, что статуя в настоящее время полностью восстановлена и вновь доступна публике.

У Венеры и до этого не хватало указательного пальца, который был отбит еще до того как она попала в Британский музей.

Скульптура полуобнаженной богини любви является мраморной копией древнегреческой статуи и датируется I-II веками нашей эры.

Она была обнаружена в 1775 году в банях древнеримского портового города Остия и приобретена британским коллекционером Чарльзом Таунли.