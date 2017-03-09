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    Обрушилась одна из главных туристических достопримечательностей Мальты

    Арка Азур входила в список всемирного наследия ЮНЕСКО

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Одна из главных туристических достопримечательностей Мальты обрушилась.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, натуральная арка Азур (окно Двейра), расположенное на мальтийском острове Гоцо обрушилось в результате мощного шторма.

    Отметим, что арка являлась объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и использовалась для съемок многих известных фильмов, таких как "Граф Монте Кристо", "Битва титанов", "Одиссея", "Игры престолов" и др.

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