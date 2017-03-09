Обрушилась одна из главных туристических достопримечательностей Мальты

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Одна из главных туристических достопримечательностей Мальты обрушилась.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, натуральная арка Азур (окно Двейра), расположенное на мальтийском острове Гоцо обрушилось в результате мощного шторма.

Отметим, что арка являлась объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и использовалась для съемок многих известных фильмов, таких как "Граф Монте Кристо", "Битва титанов", "Одиссея", "Игры престолов" и др.