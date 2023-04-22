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Одиночество вредит организму так же, как длительное голодание

Одиночество вредит организму так же, как длительное голодание Восемь часов одиночества лишают энергии и увеличивают усталость у некоторых людей так же, как длительное время без еды. Это причиняет физический вред организму.
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22 апреля 2023 г. 04:20
Одиночество вредит организму так же, как длительное голодание

Восемь часов одиночества лишают энергии и увеличивают усталость у некоторых людей так же, как длительное время без еды. Это причиняет физический вред организму.

Как сообщает Report, такой вывод сделан в исследованиях Венского университета в Австрии и Кембриджского университета в Великобритании.

В лабораторном эксперименте участвовали 30 женщин, которые провели один день без общения, а другой - без еды. Потом участницы рассказали о своем состоянии, а врачи измерили частоту сердечных сокращений и уровень кортизола в слюне.

В полевом исследовании приняли участие 87 участников из Австрии, Италии или Германии во время пандемии коронавируса. Участники провели не менее восьми часов в изоляции и ответили на вопросы о своем самочувствии.

"В ходе лабораторного эксперимента мы обнаружили поразительное сходство между социальной изоляцией и голоданием. Оба состояния вызывают снижение энергии и повышенную утомляемость", - рассказали психологи.

Результаты второго исследования также показали, что уровень энергии участников снижался в дни, когда они ни с кем не общались, по сравнению с днями с небольшими социальными взаимодействиями.

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