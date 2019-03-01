Один из богатейших людей мира заболел раком

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Врачи обнаружили у генерального исполнительного директора Las Vegas Sands Corp и одного из богатейших людей планеты 85-летнего Шелдона Адельсона рак, передает Report cо ссылкой на AP.
Он уже начал проходить соответствующее лечение.
Проблемы со здоровьем у Адельсона в компании заметили после того, как он пропустил телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами. Отмечается, что подобные эффекты от приема лекарств ограничивают возможности Ш.Адельсона для поездок и работы в регулярное рабочее время.
Миллиардер является одним из спонсоров Республиканской партии.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости