Один из богатейших людей мира заболел раком

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Врачи обнаружили у генерального исполнительного директора Las Vegas Sands Corp и одного из богатейших людей планеты 85-летнего Шелдона Адельсона рак, передает Report cо ссылкой на AP.

Он уже начал проходить соответствующее лечение.

Проблемы со здоровьем у Адельсона в компании заметили после того, как он пропустил телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами. Отмечается, что подобные эффекты от приема лекарств ограничивают возможности Ш.Адельсона для поездок и работы в регулярное рабочее время.

Миллиардер является одним из спонсоров Республиканской партии.