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Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная" Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала участница из Мексики — Андреа Меза
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17 мая 2021 г. 08:19
Объявлена победительница конкурса Мисс Вселенная

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала участница из Мексики — Андреа Меза.

Как передает Report, об этом объявили в официальном Instagram соревнования.

Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.

В этом году конкурс "Мисс Вселенная" проводился во Флориде (США). В связи с пандемией коронавируса был принят ряд ограничительных мер.

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.

Андреа Меза
Андреа Меза
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Версия на азербайджанском языке Видео"Dünya gözəli" müsabiqəsinin qalibi elan edildi

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