Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала участница из Мексики — Андреа Меза

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала участница из Мексики — Андреа Меза.

Как передает Report, об этом объявили в официальном Instagram соревнования.

Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Кроме того, в пятерку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу.

В этом году конкурс "Мисс Вселенная" проводился во Флориде (США). В связи с пандемией коронавируса был принят ряд ограничительных мер.

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.