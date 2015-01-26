В Москве предлагают создать зоополицию

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Предложение создать московскую зоополицию направлено мэру Сергею Собянину.

Как передает Report, об этом пишет в газета "Известия".

Автором идеи является председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков,

Зоополиция защитит москвичей от бродячих животных на улице, а домашних питомцев — от жестокости хозяина и догхантеров.

"Подобные службы уже давно существуют в ряде зарубежных стран, и достаточно неплохо себя зарекомендовали", — отмечает в своем письме мэру автор инициативы.

Предполагается, что новой структуре дадут широкие полномочия в подконтрольной сфере, вплоть до наложения штрафа на владельца или изъятия животного. Отнятый питомец будет передан либо в приют, либо новому хозяину. При этом зоополиция не должна входить в систему правоохранительных органов.

Новой службе предлагается вменить в обязанность контроль за выгулом опасных животных без намордника или других мер защиты, а также расселение "зоопритонов": в случае если хозяин не выполняет санитарные нормы при содержании большого числа четвероногих любимцев.