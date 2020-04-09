Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди - ФОТО

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Восьмилетний Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин был найден мертвым приблизительно в 610 метрах от места, где ранее было обнаружено тело его матери, заявили в полиции. Там отметили, что водолазы извлекли тело внука сенатора с глубины 7,6 метров.

Внучка Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропала без вести вместе со своим сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд 2 апреля 2020 года. По словам супруга исчезнувшей Дэвида Маккина, дети случайно бросили мяч в воду, когда играли у побережья возле дома. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч, однако из-за сильного течения доплыть назад к берегу они уже не смогли.