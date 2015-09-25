Итальянские ученые обнаружили могилу, предположительно принадлежащую Моне Лизе

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Итальянские исследователи предположительно обнаружили могилу Моны Лизы, изображенной на картине кисти известного художника Леонардо да Винчи.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, останки относятся к XVI веку. Именно тогда и была написана картина "Мона Лиза". Занимающиеся раскопками археологи считают, что документация о месте захоронения и анализ обнаруженных костей дают основание предположить, что останки принадлежат именно Моне Лизе.

Эта информация превратилась в предмет обсуждений в мире науки и искусства, где многие считают, что обнаруженных костей и выдвинутых предположений недостаточно для того, чтобы утверждать, что останки принадлежат именно ей.