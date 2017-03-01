 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнаружен древнейший организм на Земле

    Следы бактерий, живших на планете около 3770-4280 млн лет назад найдены в породах Нуввуагиттука — древнейших скал планеты

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Международный коллектив палеобиологов обнаружил древнейшие окаменелые фрагменты жизни на Земле. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

    Следы бактерий, живших на планете около 3770-4280 млн лет назад вблизи подводных гидротермальных источников, найдены в породах Нуввуагиттука — древнейших скал планеты.

    Ученые в исследованных образцах обнаружили трубчатые и нитевидные структуры, а также гранулы оксида железа и карбонаты, что, по их мнению, свидетельствует о протекании в прошлом биологической активности.

    Имеющиеся у биологов данные указывают, что уже около 3,7 млрд лет назад микроорганизмы были распространены практически по всей толще океана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi