Найден динозавр с меховой гривой

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, отличающийся самым необычным внешним видом, из когда-либо описанных учеными. Густая длинная меховая грива у него сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.

За последние несколько десятилетий палеонтологи обнаружили множество динозавров с сохранившимися покровными структурами, которые позволяют лучше понять происхождение перьев и филогенетические отношения между динозаврами и птицами.

Ученые из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии, разбирая коллекцию окаменелостей, обнаружили образец из известняковых отложений на северо-востоке Бразилии с останками неизвестного вида динозавров. По размеру он был не больше современной курицы.

Изучив с помощью рентгеновских методов скрытые в камне части окаменелости, исследователи смогли изучить особенности внутренних органов, а также элементы прекрасно сохранившегося внешнего покрова животного.

"Что особенно необычно в этом зверьке, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких пластин, выступающих от его плеч, которые, вероятно, использовались, чтобы привлечь внимание партнера, при соперничестве или для отпугивания врага, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Дэвида Мартилла (David Martill), профессора из Портсмутского университета в Великобритании.

По хорошо сохранившимся отпечаткам исследователи определили, что спину животного покрывала грива из длинного меха. Ничего подобного ученые никогда не встречали в летописи окаменелостей.

Авторы назвали новый вид Ubirajara jubatus, что в переводе с языка коренного бразильского народа тупи значит "повелитель копья". Такое имя ему было дано за копьевидные плечевые отростки, которые, по мнению исследователей, были сложены кератином. Каждый из них посередине имел небольшой острый гребень.

Ученые считают, что маленький динозавр Ubirajara jubatus с его шипами из кератина занимает промежуточное положение между настоящими динозаврами и птицами.

Ubirajara jubatus жил около 110 миллионов лет назад, в аптском веке мелового периода, и тесно связан морфологически с европейским юрским динозавром Compsognathus.