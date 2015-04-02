Обнародован рейтинг городов мира с самым перегруженным трафиком

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро заняли первые три места в рейтинге городов мира с наибольшей перегруженностью дорожной сети. Как сообщает Report, об этом говорится в глобальном рейтинге TomTom Traffic Index, представляющем собой отчет о состоянии пробок на дорогах в 146 городах мира.

По данным за 2014 год, в десятку городов с самым перегруженным трафиком также вошли российские города Москва (4 место) и Санкт-Петербург (7), бразильские Сальвадор (5) и Ресифи (6). На 8, 9 и 10-ом месте расположились соответственно Бухарест, Варшава и Лос-Анжелес.

Столица Азербайджана Баку в рейтинг не попал.