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    Обнародован рейтинг городов мира с самым перегруженным трафиком

    Первое место в рейтинге по перегруженности дорожной сети занял Стамбул

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/  Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро заняли первые три места в рейтинге городов мира с наибольшей перегруженностью дорожной сети. Как сообщает Report, об этом говорится в глобальном рейтинге TomTom Traffic Index, представляющем собой отчет о состоянии пробок на дорогах  в 146 городах мира.

    По данным за 2014 год, в десятку  городов с самым перегруженным трафиком также вошли российские города Москва (4 место) и Санкт-Петербург (7), бразильские Сальвадор (5) и Ресифи (6).  На 8, 9 и 10-ом месте расположились соответственно Бухарест, Варшава и Лос-Анжелес. 

    Столица Азербайджана Баку в рейтинг не попал. 

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