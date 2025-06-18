Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,7 трлн к 2050 году

Объем рынка человекоподобных роботов в мире может к 2050 году вырасти до $1,4-1,7 трлн.

Объем рынка человекоподобных роботов в мире может к 2050 году вырасти до $1,4-1,7 трлн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в докладе крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG.

Аналитики отмечают, что через 10 лет рынок пополнится 2 млн подобных роботов, а к 2050 году их число может достичь 300 млн.

Целесообразность использования роботов обусловлена старением населения, недостатком трудовых ресурсов и низким ростом производительности труда в сфере услуг, отмечается в докладе UBS.

При этом аналитики банка ожидают, что переломный момент, после которого начнется стремительное распространение антропоморфных роботов, наступит не раньше 2030 года.

"Мы видим некоторые преграды, которые предстоит преодолеть, прежде чем производство начнет набирать обороты. Они связаны с развитием искусственного интеллекта, формированием массивов данных, а также регулированием", - пишут они.

В UBS подчеркнули, что в ближайшие 20 лет цены на человекоподобных роботов и стоимость их эксплуатации могут снизиться более чем на 70%, чему будут способствовать рост объемов производства, а также совершенствование цепочек поставок.

Развитие сектора принесет значительную выгоду компаниям, занимающимся автоматизацией, производителям автомобильных компонентов, полупроводников и аккумуляторных батарей, а также поставщикам редкоземельных металлов.

По оценкам UBS, производство 86 млн человекоподобных роботов в 2050 году обеспечит дополнительные доходы в размере $400 млрд рынку автоматизации и в размере $7 млрд рынку редкоземельных металлов, что превышает показатели 2025 года в четыре раза и вдвое соответственно.