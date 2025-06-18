О нас

Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,7 трлн к 2050 году

Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,7 трлн к 2050 году Объем рынка человекоподобных роботов в мире может к 2050 году вырасти до $1,4-1,7 трлн.
Это интересно
18 июня 2025 г. 17:15
Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,7 трлн к 2050 году

Объем рынка человекоподобных роботов в мире может к 2050 году вырасти до $1,4-1,7 трлн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в докладе крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG.

Аналитики отмечают, что через 10 лет рынок пополнится 2 млн подобных роботов, а к 2050 году их число может достичь 300 млн.

Целесообразность использования роботов обусловлена старением населения, недостатком трудовых ресурсов и низким ростом производительности труда в сфере услуг, отмечается в докладе UBS.

При этом аналитики банка ожидают, что переломный момент, после которого начнется стремительное распространение антропоморфных роботов, наступит не раньше 2030 года.

"Мы видим некоторые преграды, которые предстоит преодолеть, прежде чем производство начнет набирать обороты. Они связаны с развитием искусственного интеллекта, формированием массивов данных, а также регулированием", - пишут они.

В UBS подчеркнули, что в ближайшие 20 лет цены на человекоподобных роботов и стоимость их эксплуатации могут снизиться более чем на 70%, чему будут способствовать рост объемов производства, а также совершенствование цепочек поставок.

Развитие сектора принесет значительную выгоду компаниям, занимающимся автоматизацией, производителям автомобильных компонентов, полупроводников и аккумуляторных батарей, а также поставщикам редкоземельных металлов.

По оценкам UBS, производство 86 млн человекоподобных роботов в 2050 году обеспечит дополнительные доходы в размере $400 млрд рынку автоматизации и в размере $7 млрд рынку редкоземельных металлов, что превышает показатели 2025 года в четыре раза и вдвое соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере €250 млн
Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере €250 млн
18 июня 2025 г. 02:38
Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца
Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца
12 июня 2025 г. 06:14
Открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад
Открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад
12 июня 2025 г. 03:28
Парадокс медиарынка ЕС: Журналистов становится меньше, медиаресурсов - больше
Парадокс медиарынка ЕС: Журналистов становится меньше, медиаресурсов - больше
11 июня 2025 г. 21:12
В Нахчыване обнаружены материальные образцы Убейдской культуры
В Нахчыване обнаружены материальные образцы Убейдской культуры
10 июня 2025 г. 23:00
ООН: Финансовые и социальные барьеры препятствуют желанию молодежи стать родителями
ООН: Финансовые и социальные барьеры препятствуют желанию молодежи стать родителями
10 июня 2025 г. 13:07
Итальянец за год вынес с предприятия золотые слитки на сумму €150 тыс.
Итальянец за год вынес с предприятия золотые слитки на сумму €150 тыс.
9 июня 2025 г. 16:46
На этой неделе жители Земли смогут наблюдать клубничную Луну
На этой неделе жители Земли смогут наблюдать "клубничную" Луну
9 июня 2025 г. 08:10
На Солнце произошел крупнейший выброс плазмы за последние годы
На Солнце произошел крупнейший выброс плазмы за последние годы
8 июня 2025 г. 20:20
Филиппины оказались колыбелью древней морской цивилизации
Филиппины оказались колыбелью древней морской цивилизации
8 июня 2025 г. 03:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi