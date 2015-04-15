Обама объявил 15 апреля Днем памяти Авраама Линкольна

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама объявил 15 апреля Днем памяти президента Авраама Линкольна, говорится в заявлении Белого дома.

"Я, Барак Обама, президент США, в соответствии с полномочиями, данными мне конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим объявляю 15 апреля 2015 года Днем памяти президента Авраама Линкольна", - говорится в сообщении, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент призвал всех американцев "почтить жизнь и наследие Линкольна соответствующими программами, церемониями и мероприятиями". "Я призываю губернаторов Соединенных Штатов и их территорий, должностных лиц правительства приспускать флаг на День памяти президента Авраама Линкольна. Я также призываю всех американцев приспускать флаг у своего дома и офиса в этот день", - добавил американский президент.

Линкольн - 16-ый президент США (1861-1865), один из организаторов Республиканской партии, выступившей против рабства. В ходе развязанной плантаторами Юга Гражданской войны в США (1861-1865) правительство Линкольна провело ряд демократических преобразований, в том числе и закон о гомстедах (право на приобретение участка земли) и закон об отмене рабства. 15 апреля 1865 президент был смертельно ранен фанатиком-южанином Джоном Бутом. Как освободитель рабов, поборник американской демократии Линкольн занимает особое место в американской истории.