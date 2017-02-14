ОАЭ собираются построить на Марсе город и отправить туда людей

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Власти ОАЭ объявили о запуске проекта "Марс-2117" по отправке на Красную планету людей в течение следующих 100 лет и строительству там первого "мини-города".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают эмиратские СМИ.

Эскизы проекта появились в интернете.

О запуске программы объявили премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби и главнокомандующий ВС ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян.

Проект станет частью национальной программы на следующие сто лет по подготовке эмиратских научных кадров.

Как заявил премьер ОАЭ, проект нацелен на "получение знаний и научных способностей, преобразование университетов в исследовательские центры и возникновение стимула к лидерству у следующих поколений".