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    ОАЭ планирует отбуксировать к побережью айсберги из Антарктики

    Они станут новым источником пресной воды в регионе© USA Today

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты заявили о планах отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра айсберги из Антарктики, которые станут новым источником пресной воды в регионе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Подобный шаг, как пишут местные СМИ, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков.

    Кроме того, таяние айсбергов, согласно планам, приведет к попаданию пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия.

    Отмечаются, что айсберги также станут достопримечательностью для туристов.

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