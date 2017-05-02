ОАЭ планирует отбуксировать к побережью айсберги из Антарктики

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты заявили о планах отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра айсберги из Антарктики, которые станут новым источником пресной воды в регионе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Подобный шаг, как пишут местные СМИ, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков.

Кроме того, таяние айсбергов, согласно планам, приведет к попаданию пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия.

Отмечаются, что айсберги также станут достопримечательностью для туристов.