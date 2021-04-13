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Новый вид насекомого назван в честь коронавируса

Новый вид насекомого назван в честь коронавируса Исследователи назвали их Potamophylax coronavirus — в память о трудном периоде, с которым столкнулось человечество
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13 апреля 2021 г. 15:51
Новый вид насекомого назван в честь коронавируса

Ученые из Приштинского университета в Косово назвали новый вид насекомых в честь коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в статье в журнале Biodiversity Data Journal.

Ученые еще несколько лет назад собрали образцы насекомых у ручья в национальном парке Проклетие в Косово, но возможность как следует их изучить появилась только во время пандемии. После молекулярного и морфологического анализа они обнаружили ранее неизвестный науке вид ручейников — летающих насекомых, чья личиночная стадия проходит в воде. Исследователи назвали их Potamophylax coronavirus — в память о трудном периоде, с которым столкнулось человечество.

Также ученые хотели привлечь внимание к другой пандемии — загрязнению и деградации пресных вод в Косово, что повлекло за собой гибель многих пресноводных организмов. В частности, бассейн реки Дечан, где исследователи и обнаружили Potamophylax coronavirus, давно превратился в поле битвы между учеными и гражданским обществом и руководством местной ГЭС.

Ручейники очень чувствительны к изменениям среды, и дальнейшее ухудшение условий может привести к исчезновению Potamophylax coronavirus и других видов, опасаются ученые.

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