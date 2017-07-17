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    Новый президент Монголии отказался жить в резиденции и собирается идти на работу пешком

    Администрация президента надеется, что многие чиновники также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя парламента и премьер-министра.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Монголия Сейчас", последние 63 года все руководители Монголии проживали в строго охраняемой местности в горах Богд-Хан-Уул.

    Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты. На работу глава государства собирается ходить пешком, всего 400 метров.

    Администрация президента надеется, что многие чиновники также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни.

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