Новый президент Монголии отказался жить в резиденции и собирается идти на работу пешком

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя парламента и премьер-министра.

Как сообщает Report со ссылкой на "Монголия Сейчас", последние 63 года все руководители Монголии проживали в строго охраняемой местности в горах Богд-Хан-Уул.

Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты. На работу глава государства собирается ходить пешком, всего 400 метров.

Администрация президента надеется, что многие чиновники также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни.