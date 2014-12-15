Новый фильм о Бонде стоит 300 млн. долларов.

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Очередная серия бондианы под названием "Спектр" станет самым дорогим фильмом в истории. Но система верстки бюджета в недрах Sony, принадлежащей ей Columbia Pictures и MGM, похожа на настоящий распил. К такому выводу пришли западные журналисты, изучив материалы, слитые в сеть хакерами.

Хакерский скандал, в рамках которого Sony лишилась огромного количества секретных файлов, снова ударил по престижу компании. Злоумышленники опубликовали переписку создателей фильма об агенте 007, который должен выйти в прокат в 2015 году. Он будет стоить более 300 млн. долларов и станет одним из самых дорогих в истории. А если не делать поправку на инфляцию, то обгонит и "Аватара" и третью часть "Пиратов Карибского моря".

Проблема заключается в том, что изначально бюджет был совершенно другим. После удачного релиза предыдущей главы бондианы, которая стоила 200 млн. долларов и заработала более 1 млрд. долларов, кинокомпании были готовы вложиться в очередной многомиллионный блокбастер о Бонде, но максимальная сумма, предусмотренная для производства фильма, не должна была превысить 250 млн. долларов. Однако в начале ноября президент MGM Джонатан Гликман отправил партнерам электронные письма, в которых объявил, что его команда, работающая над фильмом изо всех сил пытается сократить издержки.

По его словам, на тот момент сами съемки стоили уже на 50 млн. долларов больше, чем у предыдущего фильма про Бонда "Скайфолл". Общий бюджет при этом значительно превышал 300 млн. долларов, и его необходимо было сократить до 250 млн. долларов.

Ясно одно: на крупном проекте всегда можно заработать дополнительные деньги. 250 млн. долларов или 350 млн. долларов? Если кино принесет прибыль, велика ли разница? А вот в официальных источниках будет указана первая цифра. Действия хакеров подпортили Sony "пресс-релиз", сообщает Report со ссылкой на телеканал "РОССИЯ".