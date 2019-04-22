Новый эпизод "Игры престолов" слили в интернет

Второй эпизод восьмого сезона "Игры престолов" "слили" в интернет.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом пишет The Insider.

Некоторые поклонники "Игры престолов" случайно получили доступ ко второму эпизоду 8 сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.

Пользователи Reddit сообщили о возможности просмотра второго эпизода, который ещё не транслировался в сети HBO.

Пользователи в Германии, которые купили весь 8-й сезон, смогли получить доступ к неизданному эпизоду сразу после титров, посмотрев премьеру первой серии.

Отмечается, что после титров без предупреждения началась вторая серия.

Напомним, что телеканал HBO 14 апреля начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов".