​Новую гигантскую озоновую дыру над Арктикой назвали редкой аномалией

Гигантская озоновая дыра, которая появилась над Арктикой в марте, - это аномалия на фоне общей положительной тенденции, согласно которой озоновый слой восстанавливается.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) Алексей Екайкин.

Озоновый слой в атмосфере над Арктикой, который защищает Землю от губительного ультрафиолетового излучения, в 2020 году уменьшился до самых низких величин за последние 9 лет. "Озоновые дыры над Арктикой – явление редкое, ведь, чтобы дыра сформировалась, необходимы определенные условия. Нужно, чтобы образовался полярный вихрь, чтобы там была очень низкая температура порядка –80 °C и полярные стратосферные облака, они же перламутровые. Над Арктикой такие условия редко формируются", - сказал Екайкин.

В целом в отношении озонового слоя на полюсах планеты с 2000 по 2015 год наблюдается положительная тенденция, за это время площадь озоновых дыр над Антарктидой значительно уменьшилась. По мнению ученого, сокращение факторов, которые приводят к разрушению озонового слоя, связано с успешным исполнением Монреальского протокола.

Монреальский протокол по веществам, которые разрушают озоновый слой, был подписан 16 сентября 1987 года в Канаде. Сейчас его ратифицировали более 190 стран мира. Согласно этому документу, подписавшие его государства должны контролировать производство и потребление озоноразрушающих веществ.

Протокол установил график поэтапного отказа от производства почти 100 химических веществ, которые вредят озоновому слою, включая наиболее опасные - галоны, хлорфторуглероды, а также гидрохлорфторуглероды, которые предполагается окончательно вывести из применения в промышленно развитых странах к 2030 году, а в развивающихся – к 2040 году.