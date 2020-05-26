Новостное агентство создало виртуального ведущего с искусственным интеллектом

Виртуальный репортер с искусственным интеллектом с успехом заменил живую телеведущую в выпуске новостей.

Как сообщает Report, китайское новостное агентство "Синьхуа" в своем штате имеет виртуального журналиста с искусственным интеллектом (ИИ). Умный бот понравился зрителям, и теперь виртуальный сотрудник ведет новостные программы на одном из ТВ-каналов.

Не так давно в китайском телеэфире появился новый ИИ-бот — Синь Сяовэй, разработанная специалистами компании Sogou.

Виртуальная Синь Сяовэй — это копия настоящей ведущей агентства Чжао Ваньвэй. Бот сделан по самым современным технологиям и выглядит очень реалистично. Он не только внешне похож на своего прототипа. У Синь Сяовэй даже голос, как у Чжао Ваньвэй.

Виртуальная журналистка выходит в эфир и рассказывает о событиях дня.

Инженеры Sogou заявляют, что скоро их боты с искусственным интеллектом смогут заменить и журналистов, которые ведут репортажи непосредственно с мест событий.