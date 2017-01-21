Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации - ВИДЕО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Новоиспеченный президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, свой первый танец в новом качестве.

Как передает Report, Трамп выступил с краткой речью перед собравшейся многотысячной аудиторией: "Мы сделали это!". И пообещал в очередной раз сделать Америку "снова великой".

После чего обратился к супруге со словами, что она окажет ему честь, если потанцует с ним. Трансляцию бала вел телеканал Fox News.