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    Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации - ВИДЕО

    Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Новоиспеченный президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, свой первый танец в новом качестве.

    Как передает Report, Трамп выступил с краткой речью перед собравшейся многотысячной аудиторией: "Мы сделали это!". И пообещал в очередной раз сделать Америку "снова великой".

    После чего обратился к супруге со словами, что она окажет ему честь, если потанцует с ним. Трансляцию бала вел телеканал Fox News.

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