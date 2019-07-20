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Новый "Терминатор" получил рейтинг "18+"

Новый "Терминатор" получил рейтинг "18+"

Новому фильму про Терминатора присвоят рейтинг "18+" или "R".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ComicBook.

Продюсер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Джеймс Кэмерон заявил, что следующая часть киновселенной станет более мрачной и жестокой.

Отмечается, что лента, которая выйдет в прокат 31 октября 2019 года, станет продолжением "Терминатора 2: Судный день" 1991 года.

Роль Джона Коннора также достанется голливудскому актеру Эдварду Ферлонгу, который после второй части фильма участие в картинах не принимал.

Арнольд Шварцнегер по прежнему остается "лицом" самого Терминатора, а Линда Гамильтон сыграет Сару Коннор.

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