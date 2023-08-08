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Норвежский регулятор начнет штрафовать Meta на 1 млн крон в день

Норвежский регулятор начнет штрафовать Meta на 1 млн крон в день Норвежский регулятор начнет с 14 августа штрафовать компанию Meta на 1 млн норвежских крон (98,5 тыс. долларов) в день за нарушение конфиденциальности.
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8 августа 2023 г. 06:01
Норвежский регулятор начнет штрафовать Meta на 1 млн крон в день

Норвежский регулятор начнет с 14 августа штрафовать компанию Meta на 1 млн норвежских крон (98,5 тыс. долларов) в день за нарушение конфиденциальности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на агентство по защите данных пользователей Норвегии.

"Со следующего понедельника начнет действовать ежедневный штраф в размере 1 млн крон", - заявил руководитель международного отдела норвежского агентства по защите данных Тобиас Юджин.

Штраф будет взиматься до 3 ноября. Затем он может стать постоянным, если норвежский регулятор направит запрос в Европейский совет по защите данных, а он одобрит решение властей королевства.

Отметим. что компания Meta является владельцем популярных социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера Whatsapp, а также компании Oculus.

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Версия на азербайджанском языке Norveç avqustun 14-dən “Meta”nı gündə 1 milyon kron cərimələməyə başlayacaq

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