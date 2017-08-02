Норвежцы перепутали автобусные кресла с мусульманками в бурках

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Пользователи норвежского фейсбука перепутали пустые автобусные кресла с женщинами в хиджабах, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Пользователь разместил в группе для норвежцев, настроенных против иммигрантов, фотографию пустого автобуса с подписью: "Что люди думают об этом?". Большинство посетителей группы решили, что темные автобусные кресла очень похожи на женщин в бурках и усмотрели в этом доказательство "исламификации" Норвегии.

Группа является закрытой, но один из участников выложил скриншоты в открытый доступ. Пользователей удивила и насмешила реакция норвежцев. Один из комментаторов упомянул: "Думаю, я прошел тест, потому что первым, что я увидел, была группа Дарт Вейдеров".