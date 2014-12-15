Нобелевские лауреаты предупредили об опасностях новой холодной войны

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обладатели Нобелевской премии мира опасаются "новой и более опасной холодной войны".

"Эта угроза возникает из-за устойчивого мнения некоторых великих держав, что они могут достигать своих целей путем применения военной силы", - заявили они в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Риме.

Участниками встречи стали далай-лама, экс-президент СССР Михаил Горбачев, правозащитница из Ирана Ширин Эбади и либерийская активистка-миротворец Лейма Гбови.

Отмечается, что стабильности в Европе угрожают кризис на Украине, а также конфликты в Сирии, Ираке, Израиле, Палестине, Афганистане и Южном Судане. Как угроза был отмечен и "фанатизм под прикрытием религии", сообщает Report со ссылкой на Росбалт.