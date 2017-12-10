Нобелевская премия мира досталась Кампании по запрещению ядерного оружия

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Диплом и медаль Нобелевского лауреата премии мира за 2017 год вручили в Осло Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как сообщает Report, почетную грамоту, нобелевскую медаль и денежный чек на 9 млн шведских крон (примерно $1,1 млн по текущему курсу) от лица кампании, объединяющей неправительственные организации из более чем ста стран, получили исполнительный директор ICAN гражданка Швеции Беатрис Фин, а также 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу, которая подростком пережила атомную бомбардировку Хиросимы и впоследствии много лет добивалась запрета ядерного оружия.

"Главный посыл ICAN заключается в том, что пока ядерное оружие существует, мир не будет в безопасности. Этот посыл вызывает отклик у миллионов людей, чувствующих, что угроза применения ядерного оружия сейчас как никогда велика, не в последнюю очередь из-за ситуации в КНДР," - отметила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.