Нобелевская награда впервые продана на аукционе ее обладателем

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Нобелевская медаль одного из первооткрывателей структуры ДНК, американского ученого Джеймса Уотсона продана за 4,1 миллиона долларов на торгах аукционного дома Christie's в четверг в Нью-Йорке.

86-летний Уотсон стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии, решившим продать свою награду.

Кроме того, проданы за 300 тысяч долларов и рукописные тезисы, сделанные Уотсоном для своей речи на торжественной церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме 10 декабря 1962 года, а также рукопись и черновики его лекции за 200 тысяч долларов.

Сам ученый ранее заявил, что полученные средства он потратит на благотворительность.

"Я с нетерпением жду момента, когда смогу сделать новые благотворительные пожертвования лаборатории Cold Spring Harbor, Чикагскому университету и кэмбриджскому Clare College, и таким образом внести свой вклад в сохранение академической среды, где превалируют глубокие идеи и порядочность", — сказал Уотсон, чье заявление цитирует аукционный дом.

В 2007 году Уотсон был вынужден покинуть пост руководителя лаборатории Cold Spring Harbor, которую возглавлял 25 лет, изучая генетику рака. Это случилось после того, как в одном из интервью в Лондоне ученый заявил, что политика государства в отношении Африки неверна, так как она "строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас, тогда как все тесты говорят, что это не так".

Впрочем, Уотсон известен и другими эксцентричными высказываниями. В частности, он заявлял СМИ, что глупость — это болезнь, вызываемая гельминтозом, а также высказывался за то, чтобы всех девушек сделать красавицами при помощи генной инженерии.