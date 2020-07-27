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Ученых удивил загадочный остров, где не болеют коронавирусом

Ученых удивил загадочный остров, где не болеют коронавирусом Никто из 800 жителей итальянского острова Джильо не жаловался на возникновение симптомов COVID-19 с момента начала пандемии, не смотря на условия для распространения болезни.
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27 июля 2020 г. 16:08
Ученых удивил загадочный остров, где не болеют коронавирусом

Никто из 800 жителей итальянского острова Джильо не жаловался на возникновение симптомов COVID-19 с момента начала пандемии, не смотря на условия для распространения болезни. 

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Жители острова постоянно контактируют в переулках возле порта или на узких улочках между плотно расположенными домами.

Доктор Армандо Шиаффино, единственный врач на острове, очень беспокоился по поводу возможной местной вспышки коронавируса. Доктор сообщил, что такие болезни, как скарлатина, корь или ветрянка распространяются по острову за несколько дней.

Педагог Миланского университета Паола Мути, где она также преподавала эпидемиологию, решила выяснить, почему на этот раз никто не заразился.

Первым известным случаем коронавируса на Джильо стал 60-летний мужчина, прибывший на остров в феврале. Он посетил похороны родственника и, по словам Мути, постоянно кашлял. В тот же день он вернулся на пароме на материк и через три недели скончался в больнице.

Спустя несколько недель на остров прибыли еще 3 зараженных гостя. Один из них — немец, который несколько дней общался с друзьями из Джильо, в том числе и в местах общественного питания. Через несколько недель из-за сильного кашля его обследовали и выявили коронавирус.

Были и другие случаи, когда на остров прибывали люди, зараженные коронавирусом. Однако из местных жителей никто так и не заболел. Из 800 жителей острова 723 человека согласились сдать тест на наличие антител, которые по итогу были обнаружены только у одного пожилого итальянца, прибывшего на том же пароме, что и немецкий гость.

Пока что Паола Мути так и не выяснила, почему никто не заразился, но она планирует написать исследование не эту тему. По ее предположениям, островитяне просто не были подвержены воздействию коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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Версия на английском языке Italian island spared from COVID-19 outbreak

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