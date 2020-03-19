Невесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью жениха - ФОТО

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, была замечена в магазине одежды торгового центра города Фуншал на острове Мадейра, хотя она должна была находиться в карантине из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на El Desmarque, в связи с этим девушка подверглась критике со стороны болельщиков, которые обвинили ее в халатном отношении к здоровью португальца.

Ранее власти Португалии порекомендовали жителями оставаться дома и ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей. Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, но Джорджина оказалась в магазине вместе с охраной.

Напомним, ранее стало известно о заболевании, вызванном коронавирусом, двух игроков "Ювентуса" - защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.