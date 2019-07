​Netflix показал первый постер и промо-кадры сериала "Ведьмак"

Видеосервис Netflix представил в понедельник в Twitter несколько кадров, на которых видно, как будут выглядеть главные герои сериала "Ведьмак" (The Witcher) по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

Как передаёт Report, на одном из снимков - британский актер Генри Кавилл в роли Геральта. Netflix осенью 2018 года впервые продемонстрировал кадры, на которых актер был запечатлен в образе ведьмака. Кавилл, в частности, известен исполнением роли Супермена в фильмах "Человек из стали" (Man of Steel), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice) и "Лига справедливости" (Justice League). Он также снимался в сериале "Тюдоры" (The Tudors).

Кроме того, представители Netflix показали в понедельник фотографии актрис Ани Чалотра и Фреи Аллан. Первую - в роли возлюбленной Геральта чародейки Йеннифэр, вторую - в образе юной княжны Цири. Чалотра известна по сериалам "Убийства по алфавиту" (The ABC Murders) и "Жажда странствий" (Wanderlust). Аллан снималась в сериалах "Война миров" (The War of the Worlds) и "В пустыне смерти" (Into the Badlands).

В Twitter Netflix также размещен постер с фотографией Кавилла, названием сериала и словами: "Самые страшные чудовища те, которых мы создаем сами".