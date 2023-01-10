Неработающий спутник NASA упал на Землю после 38 лет вращения вокруг планеты

Неработающий спутник NASA упал на Землю после 38 лет обращения вокруг планеты.

Неработающий спутник NASA упал на Землю после 38 лет обращения вокруг планеты.

Как передает Report со ссылкой на CNN , спутник радиационного баланса Земли, известный как ERBS, был запущен в 1984 году на борту космического корабля "Челленджер".

До 2005 года данные ERBS помогали исследователям понять, как Земля поглощает и излучает энергию Солнца. Он измерял концентрацию озона, водяного пара, диоксида азота и аэрозолей в стратосфере Земли.

Министерство обороны США подтвердило, что ERBS повторно вошел в атмосферу Земли в воскресенье в 23:04 по восточноевропейскому времени над Беринговым морем, пишет CNN со ссылкой на заявление NASA.

Не ясно, пережили ли части спутника повторный вход в атмосферу. Ожидалось, что большая часть спутника сгорит в атмосфере. NASA подсчитало, что риск причинения вреда кому-либо на Земле очень низок - примерно 1 из 9 400.

Спутник намного превысил ожидаемый двухлетний срок службы, проработав в общей сложности 21 год.

Прибор на борту ERBS, Stratospheric Aerosol and Gas Experiment II (SAGE II), собрал данные, которые подтвердили уменьшение озонового слоя вокруг всей Земли.

Эти данные помогли сформировать Соглашение по Монреальскому протоколу, подписанное в 1987 году десятками стран, которое привело к резкому сокращению использования во всем мире разрушающих озоновый слой хлорфторуглеродов (ХФУ) - химических веществ, которые когда-то широко использовались в аэрозольных распылителях, холодильных установках и кондиционерах.