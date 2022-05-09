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Непальский альпинист поднялся на Эверест и установил мировой рекорд

Непальский альпинист поднялся на Эверест и установил мировой рекорд Непальский шерпа поднялся на Эверест в рекордный 26-й раз, побив свой собственный предыдущий, установленный в прошлом году.
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9 мая 2022 г. 06:13
Непальский альпинист поднялся на Эверест и установил мировой рекорд

Непальский шерпа поднялся на Эверест в рекордный 26-й раз, побив свой собственный предыдущий, установленный в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на "Press Trust of India”, 52-летний шерпа Ками Рита в субботу поднялся на гору высотой 8 848,86 метра (29 031,69 фута) по традиционному маршруту юго-восточного гребня, возглавляя 10 других альпинистов-шерпов.

"Ками Рита побил свой собственный рекорд и установил новый мировой рекорд в скалолазании", - сказал генеральный директор Департамента туризма столицы Катманду Таранат Адхикари.

Маршрут восхождения, используемый Ками Ритой, был впервые предложен новозеландцем сэром Эдмундом Хиллари и непальским шерпой Тенцингом Норгеем в 1953 году и остается самым популярным.

В этом году Непал выдал 316 разрешений на восхождение на Эверест в пик сезона, который длится до мая, по сравнению с 408 в прошлом году, что является самым высоким показателем за всю историю.

Гималайская нация, которая сильно зависит от альпинистов в плане иностранной валюты, столкнулась с критикой за то, что в 2019 году допустила перенаселенность и несколько смертей альпинистов в горах.

На Эверест поднялись 10 657 раз с тех пор, как он был впервые покорен в 1953 году с непальской и тибетской сторон – многие поднимались несколько раз, и, согласно гималайской базе данных, на данный момент погибло 311 человек.

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Версия на азербайджанском языке Nepallı alpinist 26-cı dəfə Everesti fəth edərək rekordunu yeniləyib

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