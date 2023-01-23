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Нэнси Пелоси заказывала обряд изгнания "нечистой силы"

Нэнси Пелоси заказывала обряд изгнания "нечистой силы" Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приглашала священников к себе домой в Сан-Франциско, чтобы провести "экзорцизм" после покушения на ее мужа.
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23 января 2023 г. 03:20
Нэнси Пелоси заказывала обряд изгнания нечистой силы

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приглашала священников к себе домой в Сан-Франциско, чтобы провести "экзорцизм" после покушения на ее мужа.

Как передает Report, об этом ее дочь, Александра Пелоси, рассказала газете The New York Times.

"На День Благодарения к ней приходили священники, которые провели изгнание нечистой силы из дома и читали молебны", — рассказала дочь экс-спикера, добавляя, что политик "чувствовала себя виноватой" после случившегося.

По словам самой Нэнси Пелоси, она не ожидала, что ее муж подвергнется нападению: "Это было тяжело, ему потребуется еще около трех или четырех месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни".

Напомним, что инцидент произошел утром 28 октября 2022 года. Обвиняемый по делу о нападении Дэвид Депейп ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал с молотком на супруга Пелоси. Самой Пелоси в это время не было дома.

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Версия на азербайджанском языке Nensi Pelosi keşişləri evinə “cin çıxarma” mərasiminə dəvət edib

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