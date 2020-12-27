Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц

Пилот из Германии Сэмми Крамер нарисовал в небе гигантский шприц, чтобы напомнить людям о начале кампании по вакцинации от коронавируса.

Пилот из Германии Сэмми Крамер нарисовал в небе гигантский шприц, чтобы напомнить людям о начале кампании по вакцинации от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Sudkurier.

Как сообщает издание, полет продолжался около 1,5 часа. Для того, чтобы изобразить в небе шприц, Крамер преодолел 200 км. Он сообщил, что запрограммировал маршрут, по которому собирался лететь, в GPS-устройстве. "Это не заняло много времени", - отметил Крамер.

В интервью газете пилот подчеркнул, что его акция не была призывом к вакцинации и прямым сообщением. 20-летний Крамер заявил, что просто хотел дать людям пищу для размышлений в канун Рождества, отмечает издание. "Учитывая ситуацию (начало вакцинации в Германии 27 декабря – ред.), я подумал, что это будет уместно", - сказал Крамер.