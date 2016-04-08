​Немецкий город спустя 83 года лишил Гитлера звания почетного гражданина

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Власти курортного города Тегернзе на юге Германии отменили почетное гражданство Адольфа Гитлера, предоставленное 83 года назад.

Как передает Report, об этом пишет местное издание Tegernseer Stimme.

Во вторник, 5 апреля, 16 членов городского совета единогласно проголосовали за лишение нацистского вождя этой чести, дарованной ему в 1933 году, когда он был назначен канцлером президентом Паулем фон Гинденбургом.

Мэр Йоханнес Хан отметил, что не знает, почему город только сейчас решил лишить звания диктатора, но счастлив, что это все же произошло. Также на заседании горсовета было поддержано решение лишить почетного гражданства и самого фон Гинденбурга.

Отметим, что во время правления Гитлера почетным гражданином его сделали около 4 тыс. немецких муниципалитетов.