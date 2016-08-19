Нелегальный мигрант съел паспорт в надежде избежать депортации из Франции

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Во французской Тулузе незаконный мигрант из Гамбии съел свой паспорт, чтобы избежать депортации, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что 34-летний мужчина по имени Бубакар пытался получить убежище во Франции, однако был арестован и доставлен в аэропорт Тулузы для депортации. Мигранту так не хотелось уезжать на родину, что на пограничном контроле, когда его попросили предъявить документы, он вырвал страницы паспорта со своей фотографией и анкетными данными и проглотил их.

Затем мужчина устроил перепалку с полицейскими, и капитан воздушного судна в итоге действительно отказался брать на борт крайне раздраженного пассажира, говорится в материале. Бубакара приговорили к двум месяцам тюремного заключения, по истечении которых он все-таки должен быть депортирован в Гамбию.