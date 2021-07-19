Нейтронные звезды оказались почти идеально сферическими объектами

Астрофизики создали новую модель устройства недр нейтронных звезд, выгоревших светил большой массы, и пришли к выводу, что максимальная высота неровностей их поверхности не может превышать нескольких долей миллиметра. Это значительно снижает вероятность о

Астрофизики создали новую модель устройства недр нейтронных звезд, выгоревших светил большой массы, и пришли к выводу, что максимальная высота неровностей их поверхности не может превышать нескольких долей миллиметра. Это значительно снижает вероятность обнаружения порождаемых ими гравитационных волн.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

"Наши расчеты показывают, что нейтронные звезды являются почти идеально сферическими объектами. В дополнение к этому они указывают на то, что порождаемые ими гравитационные волны будет еще сложнее обнаружить, чем мы считали в прошлом", - заявил научный сотрудник Саутгемптоновского университета (Великобритания) Фабиан Гиттинс.

Пульсары и другие типы нейтронных звезд представляют собой останки крупных выгоревших звезд. Их ядра после взрыва сверхновой коллапсируют в небольшую сферу, сопоставимую по размерам с небольшим городом. Материя внутри них сжимается так сильно, что происходит цепочка реакций, в ходе которых электроны и протоны сливаются, в результате чего все бывшее светило превращается в сильно сжатый шар из нейтронов.

Что на самом деле представляют собой нейтронные звезды, как они выглядят изнутри и из каких слоев они состоят, теоретики пока не могут точно сказать. К примеру, часть ученых считают, что недра нейтронных звезд могут содержать в себе сверхплотное твердое ядро или же экзотическую "кварковую жидкость", а их средние слои состоят из нейтронной жидкости. Свойства этих субстанций физики пытаются раскрыть, используя ускорители частиц и лабораторные аналогии материи нейтронных звезд.