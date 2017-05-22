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    Названы страны с самым большим числом жителей, страдающих от ожирения

    США лидируют в списке

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ США заняли первое место среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

    Соответствующий диагноз поставлен 38,2% американцам старше 15 лет. Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 45%.

    Второе место занимает Мексика, где избыточный вес имеют 32,4% населения. Следом идет Новая Зеландия, в которой признаки ожирения обнаружены у 30,7% людей.

    При этом наиболее здоровая ситуация сложилась в Японии - здесь лишний вес имеют только 3,7% жителей.

    Россия находится в самой середине рейтинга: с проблемами ожирения сталкиваются 19.6% россиян.

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