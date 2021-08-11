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Названы страны, которым грозит скорое исчезновение

Названы страны, которым грозит скорое исчезновение Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана.
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11 августа 2021 г. 03:15
Названы страны, которым грозит скорое исчезновение

Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, страны этого региона долгое время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которое наносит вред сельскому хозяйству. Кроме того, многие острова уходят под воду из-за повышения уровня Мирового океана. По мнению ученых, эти катаклизмы станут происходить гораздо чаще по мере нагревания планеты.

"Скорее всего, острова Тихого океана пострадают от глобального потепления больше всех. Мы будем и дальше наблюдать повышение уровня моря… Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", — сказал глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле газете Guardian.

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