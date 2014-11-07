Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Названы самые пригодные для жизни города мира по данным анализа Глобального индекса благоустроенности городов ("Global Liveable Cities Index" — GLCI).

Как сообщает Report, данный список был опубликован в ежеквартальном журнале "World Review of Science, Technology and Sustainable Development".

По данным специалистов, первые места в рейтинге самых удобных для жизни городов заняли Женева, Цюрих, Сингапур, Копенгаген и Хельсинки.

Столица России Москва оказалась в конце рейтинга, заняв 62 место из 64 городов. На последнем месте - Джакарта, столица Индонезии.

Исследование охватило около 200 городов мира, включая 100 - из Китая, 30 - из Юго-Восточной Азии, 20 - из стран Ближнего Востока и 50 - из Европы, Австралии, Новой Зеландии, Северной и Южной Америки.